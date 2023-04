MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "E' sempre Milan-Napoli. Chi vince sbanca". Passare il turno in Champions League e qualificarsi alle semifinali porterebbero introiti importanti nelle casse dei club. Questi soldi potrebbero essere molto utili anche per blindare Leao da una parte e Kvaratskhelia dall'altra.