La Gazzetta in prima pagina: "E Tonali resiste. Anche lui respinge tutti: è l'anima del Diavolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "E Tonali resiste. Anche lui respinge tutti: è l'anima del Diavolo". Non mancano gli estimatori per il centrocampista rossonero in giro per l'Europa, ma per il club rossonero l'ex Brescia è incedibile e anche lui non ha nessuna intenzione di andare via.