La Gazzetta in prima pagina: "Fofana, sì al Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così questa mattina in prima pagina: "Fofana, sì al Milan". Il centrocampista apre ai rossoneri, che hanno nella linea mediana uno dei reparti da rinforzare in estate. "E' un grande club", dichiara il diretto interessato. La palla ora passa ai dirigenti milanisti: servono 20 milioni.

Queste le parole del centrocampista del Monaco ai microfoni di Milannews.it (clicca QUI per leggere le dichiarazioni complete): "Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia rimango concentrato sulla mia missione, cioè quella di portare il Monaco in Champions League che sarà coma una maratona. Da qui a fine stagione ogni partita è come una finale. E ne rimangono sette da giocare. Dobbiamo 'grattare' dei punti dove dobbiamo dare tutto ad ogni partita. Quando giochi nel Monaco sai che la Champions è l'obiettivo naturale del club".