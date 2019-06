La Gazzetta in prima pagina: "Giampaolo, ecco il doppio Milan"

"Giampaolo, ecco il doppio Milan": ecco il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa rossonera, con Marco Giampaolo che avrebbe messo Paquetà al centro del progetto, utilizzandolo come jolly, mentre Chalanoglu verrebbe abbassato a play. Intanto continua il pressing rossonero su Igli Tare della Lazio per il ruolo di direttore sportivo.