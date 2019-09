La Gazzetta in prima pagina: "Gigio, Suso e Jack: al Milan scatta l'operazione rinnovi pesanti"

"Gigio, Suso e Jack: al Milan scatta l'operazione rinnovi pesanti": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Dopo la fine del mercato, in via Aldo Rossi è arrivato il momento di pensare ai rinnovi di tre senatori come Donnarumma, Suso e Bonaventura. Per quanto riguarda il campo, Theo Hernandez potrebbe fare il suo debutto con il Milan in gare ufficiali contro il Verona.