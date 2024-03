La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan di Ibra"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan di Ibra". Lo svedese, nominato qualche mese fa Senior Advisor di RedBird e del Milan, è sempre più centrale nel progetto del club rossonero e si sta immedesimando sempre di più nel nuovo ruolo (si divide tra Casa Milan, Milanello e Vismara). La sua prima decisione concreta potrebbe essere l'ingresso in società di Jovan Kirovski, il dirigente che qualche anno fa lo aveva portato ai Los Angeles Galaxy.

Qualche settimana fa, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e propritario del Milan, aveva parlato così di Ibrahimovic: "Zlatan ha l’autorità per essere la mia voce con tutti. Nessuno vuole vincere più di me ma molti perdono la razionalità quando si tratta di vincere, io no: per questo mi serve che Zlatan parli con i giocatori e mi permetta di gestire il club mettendo da parte il coinvolgimento emozionale".