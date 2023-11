La Gazzetta in prima pagina: "Jovic, quanto sei caro. Un milione per due tiri..."

vedi letture

"Jovic, quanto sei caro. Un milione per due tiri...": spazio anche al Milan in taglio basso sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport e in particolare a Luka Jovic, la cui avventura in rossonero ancora non è decollata. Senza Giroud sarà il serbo a dover guidare il reparto offensivo della squadra di Pioli, ma fin qui i numeri non aiutano: solo due tiri, per una spesa che non sta rendendo.