La Gazzetta in prima pagina: "Leao la firma che scotta. La sfida su San Siro"

Nella sua prima pagina di oggi, la Gazzetta dello Sport dedica un doppio titolo alle cose inerenti al Milan. Quello principale riguarda il prolungamento di Rafael Leao: "Leao la firma che scotta". Nonostante Maldini auspicasse che la situazione potesse essere risolta entro il Mondiale, così non sembrerebbe. Il Mondiale e un possibile rendimento positivo del giocatore potrebbero complicare ulterioremente le cose. In tutto questo titolo in taglio basso anche sulla questione stadio su cui sono intervenuti anche diversi esponenti politici. "La sfida su San Siro" è il titolo scelto dalla rosea: Berlusconi e Sgarbi sono dalla parte di chi non vuole abbattere la Scala del Calcio.