La Gazzetta in prima pagina: "Milan, bloccato Ziyech aspettando De Ketelaere"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche al mercato dei rossoneri: "Milan, bloccato Ziyech aspettando De Ketelaere". Il Diavolo non molla la presa per il giovane trequartista belga e spera ancora in un accordo con il Bruges, ma ha già pronto l'alternativa: è il marocchino del Chelsea che potrebbe arrivare anche a titolo definitivo, ma dovrà abbassare la sua richiesta di ingaggio da 6 milioni di euro. E per il Milan sembra essere disposto a farlo.