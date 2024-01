La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Brassier e altri colpi per la rimonta"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, Brassier e altri colpi per la rimonta". A Milanello credono ancora di poter recuperare punti in campionato e di poter aver ancora qualche chance per lo scudetto e per questo il club di via Aldo Rossi è pronto a rinforzare la rosa milanista durante il mercato invernale.

La priorità, anche dopo il ritorno di Gabbia, è sempre un altro difensore centrale vista l'emergenza infortuni che ha colpito il reparto: Brassier del Brest resta il nome più caldo, ma i rossoneri non hanno ancora mollato Lenglet. Nel mirino c'è sempre anche Terracciano, esterno del Verona, mentre al momento è in stand-by la questione centravanti, con Guirassy dello Stoccarda da tempo primo nome della lista del Diavolo.