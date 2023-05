La Gazzetta in prima pagina: "Milan, c’è il sì di Loftus-Cheek"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima magina: "Milan, c’è il sì di Loftus-Cheek”. Via alla rivoluzione rossonera: si parte dal centrocampo dove il Diavolo dovrà fare a meno per diversi mesi di un titolarissimo come Bennacer. La prima mossa è il centrocampista del Chelsea che è in scadenza nel 2024 e che ha dato il suo ok all'eventuale trasferimento a Milanello. Ora bisogna trattare con i Blues.