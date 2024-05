La Gazzetta in prima pagina: "Milan, c'è un mese per convincere Zirkzee"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, c'è un mese per convincere Zirkzee". Il grande obiettivo del Diavolo in questo mercato estivo è prendere un grande obiettivo e in cima alla lista dei dirigenti milanisti c'è sempre Joshua Zirkzee del Bologna. La novità emersa nelle ultime ore è che la clausola rescissoria da 40 milioni di euro è valida dall'1 luglio al 15 agosto.

Il club di via Aldo Rossi ha quindi un mese di tempo per convincere l'olandese, al quale offrirà un ruolo centrale nel progetto rossonero e una maglia da titolarissimi nel nuovo attacco del Milan. La concorrenza però è agguerrita e non sarà facile avere la meglio su società come Juventus, Arsenal e Manchester United che hanno messo anche loro gli occhi su Zirkzee.