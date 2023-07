La Gazzetta in prima pagina: "Milan, due colpi allo sprint”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, due colpi allo sprint”. I rossoneri sono scatenati sul mercato e sono al lavoro con l'obiettivo di chiudere altri colpi di mercato prima della partenza per la tournée negli USA in programma venerdì. Il Diavolo vuole definire lo sbarco sia di Danjuma dal Villarreal che di Musah dal Valencia.