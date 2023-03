La Gazzetta in prima pagina: "Milan e Inter, stadio sprint"

MilanNews.it

Giornate caldissime per quanto riguarda il tema nuovo stadio in quel di Milano, tanto che anche oggi la Gazzetta dello Sport vi dedica gran parte della sua prima pagina: "Milan e Inter, stadio sprint". Nelle scorse 24 ore si è mobilitato addirittura Gerry Cardinale che ha incontrato in successione Beppe Sala, sindaco della città, e Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia. I rossoneri si candidano per un progetto in solitaria nella zona dell'ippodromo La Maura. D'altro canto l'Inter avrebbe ricevuto l'ok per lo stadio nei comuni limitrofi di Assago e Rozzano.