La Gazzetta in prima pagina: "Milan ok ma quanti ko"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Milan ok ma quanti ko". I rossoneri pareggiano in Spagna contro il Real Betis per 1-1 con Gattuso che resta in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale, però è emergenza in vista del big match contro la Juventus. Musacchio steso da Kessie che poi si fa male, Calhanoglu è azzoppato. Biglia fuori per 4 mesi dopo l'operazione di ieri.