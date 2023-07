Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, pressing su Reijnders": spazio anche ai rossoneri in taglio basso sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, con l'operazione Reijnders che prosegue. I rossoneri continuano a spingere per il centrocampista dell'AZ, possibile nuovo rinforzo per la mediana di Pioli.