La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Rangnick c'è"

"Milan, Rangnick c'è": titola così in prima pagina questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al nuovo ribaltone in casa Milan. Il piano tedesco per la rinascita del Milan si affiderà a Ralf Rangnick, ma come direttore tecnico. E non solo: i tedesco porterà con sè un allenatore straniero di sua fiducia. E così avanza la candidatura del giovane Nagelsmann del Lipsia. Una vera e propria rivoluzione rossonera.