La Gazzetta in prima pagina: "Milan, rinforzi a go go"

vedi letture

"Milan, rinforzi a go go", titola così la Gazzetta dello Sport nella prima pagina odierna. A poco meno di due mesi dall'inizio del calciomercato invernale, i rossoneri dovranno andare sul mercato per rinforzare la rosa anche a causa di infortuni molto lungi come quello di Kalulu.

Per la difesa la rosea rilancia il nome di Kiwior, oltre a quello di Miranda per il ruolo di terzino. A centrocampo piace Ouedraogo dello Shalke, mentre in attacco assalto a David.