La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Scamacca ti scappa"

Titolone in prima pagina oggi per il Milan, su uno degli uomini che spesso nei mesi scorsi era stato accostato ai rossoneri: l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. La rosea titola in primo piano: "Milan, Scamacca ti scappa". Infatti, sul centravanti neroverde ci sarebbe l'interessamento del Paris Saint-Germain. Al Milan che acquista si Origi ma ancora non ha chiara la situazione di Ibrahimovic, potrebbe servire un'altra punta da affiancare al belga e a Giroud: l'attaccante azzurro potrebbe essere il profilo ideale.