La Gazzetta in prima pagina: "Milan, vertice per Guirassy. Ingaggio top, costa 17 milioni"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, vertice per Guirassy. Ingaggio top, costa 17 milioni". Nelle scorse ore, ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti rossoneri e quelli dello Stoccarda per parlare dell'attaccante guineano che resta nella lista del Diavolo insieme a Zirkzee, Sesko e David. In questo stagione, Guirassy ha segnato 30 gol in 30 partite.

Se il prezzo del cartellino non è un problema visto che ha una clausola rescissoria piuttosto abbordabile da 17,5 milioni di euro, tutto ruota intorno all'ingaggio da top che chiede l'attaccante dello Stoccarda che ha parecchi estimatori anche in Premier League.