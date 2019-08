La Gazzetta in prima pagina: "Parigi-Madrid, è il volo Milan: Gigio, Correa (e Modric 2020)"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così questa mattina in prima pagina sul mercato rossonero: "Parigi-Madrid, è il volo Milan: Gigio, Correa (e Modric 2020)". Con i soldi che potrebbero arrivare dal PSG per Donnarumma, il club di via Aldo Rossi andrebbe poi all'assalto di Correa e di Modric, anche se quest'ultimo sarebbe un colpo per la prossima stagione.