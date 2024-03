La Gazzetta in prima pagina: "Pioli attacca con il piano B. Milan d'assalto: Okafor-Jovic. E Ibra cerca il ds"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così questa mattina in prima pagina: "Pioli attacca con il piano B. Milan d'assalto: Okafor-Jovic. E Ibra cerca il ds". Oggi a San Siro arriva l'Empoli e in attacco il tecnico rossonero si affiderà allo svizzero, che giocherà a sinistra al posto dello squalificato Leao, e al serbo, che invece verrà schierato al centro del reparto offensivo milanista al posto di Giroud (turno di riposo per il francese che partirà inizialmente dalla panchina).

Intanto, Zlatan Ibrahimovic, seguendo le indicazioni di Gerry Cardinale che ha chiesto rinnovamento nel club, avrebbe avviato dei contatti con Jovan Kirovski, ex manager dei Los Angeles Galaxy, a cui lo svedese affiderebbe un ruolo di vertice nell’area sportiva della società di via Aldo Rossi.