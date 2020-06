La Gazzetta in prima pagina: "Quarantena, serve una nuova legge"

Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla ripresa della Serie A: "Quarantena, serve una nuova legge". E' arrivato l'ok da parte del CTS alla modifica del protocollo sulla quarantena ma serve una nuova legge per l'ok definitivo. Un positivo al Venezia: a rischio la gara col Pordenone. Ok a due gare tv in chiaro.