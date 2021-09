La Gazzetta in prima pagina: "Si scalda Zlatan"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, c'è spazio stamattina anche per Ibrahimovic: "Si scalda Zlatan". In vista del match di domenica contro la Lazio a San Siro, Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Giroud a causa del Covid, sta seriamente pensando di schierare lo svedese dal primo minuto. Intanto anche Kessie è vicino al ritorno in campo, mentre il suo futuro in rossonero resta ancora incerto.