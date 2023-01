MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Stasera Milan-Roma: un rischiatutto", titola così nella prima pagina odierna la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questa sia una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan per accorciare sul Napoli e sfruttare il pareggio dell'Inter a Monza, la Roma per continuare a rincorrere.