La Gazzetta in prima pagina su De Ketelaere: "Soccorso Milan da Leao a Diaz: ‘Fratello... il gol arriverà'"

“De Ketelaere: soccorso Milan da Leao a Diaz: ‘Fratello... il gol arriverà'": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Continua il momento no del giovane belga, che però non è da solo perchè tutta la squadra, oltre ovviamente a Stefano Pioli, è al suo fianco e sono tutti convinti che presto si sbloccherà.