La Gazzetta in prima pagina su Ibra: "Zlatan, è in arrivo la maglia da titolare"

C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per i rossoneri con il titolo seguente: "Cinema Ibra". Domani la squadra di Pioli sarà impegnata a Bologna dopo la sconfitta con il Porto in Champions League e per lo svedese, oltre al film, è in arrivo la maglia da titolare per provare a rilanciare nuovamente il Diavolo.