La Gazzetta in prima pagina su Juventus-Milan: "Allegri e Pioli, che test"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista dell'amichevole che si giocherà nella notte italiana tra Juventus e Milan: "Allegri e Pioli, che test". Le due squadre si affronteranno a Los Angeles e c'è grande attesa per vedere in campo in particolare i nuovi acquisti dei due club, come per esempio gli americani Weah e Pulisic.