La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Avanti Thuram, c'è pure Taremi. Origi in uscita"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il mercato del Milan: "Avanti Thuram, c'è pure Taremi. Origi in uscita". I rossoneri, che sono sempre a caccia di un centravanti per la prossima stagione visto che in uscita ci sono sia Origi che Rebic, attendono la scelta di Marcus Thuram, in quale nei prossimi giorni dovrà scegliere se dire sì al Milan o al PSG. Tra le alternative, oltre a Scamacca in prestito, spunta anche la pista Taremi del Porto.