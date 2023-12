La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Colpo più colpo"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così sul mercato del Milan: "Colpo più colpo". A gennaio il club rossonero dovrà rinforzarsi in attacco e in difesa. Per il reparto offensivo, il primo nome della lista è ora quello di Guirassy dello Stoccarda che ha superato Jonathan David nelle preferenze milanista. Il giocatore guineiano, già autore di 18 gol in questa stagione (16 in Bundesliga), ha una clausola rescissoria piuttosto abbordabile da 17 miloni di euro, ma la concorrenza è piuttosto folta.

In difesa, invece, in pole sembra esserci Lenglet, centrale del Barcellona attualmente in prestito all'Aston Villa dove però sta giocando poco. Il francese gradirebbe la destinazione rossonera e il club blaugrana non si opporrebbe, ma dovrebbe partecipare al pagamento di una parte del suo ricco ingaggio. In calo invece le possibilità di un ritorno anticipato a Milanello di Matteo Gabbia, che dovrebbe rimanere in prestito al Villarreal fino a giugno.