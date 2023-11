La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Kiwior per Pioli"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "Kiwior per Pioli". Vista l'emergenza in difesa, i rossoneri dovranno prendere a gennaio un nuovo difensore centrale e tra i giocatori seguiti con più attenzione c'è anche il polacco che fino a gennaio 2023 giocava nello Spezia prima di trasferirsi per 25 milioni di euro all'Arsenal.