La Gazzetta in prima pagina sul mercato rossonero: "Che vivai nel Milan"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul mercato dei rossoneri: "Che vivai nel Milan". Il Diavolo continua ad essere molto attivo e sta provando a chiudere con il Villarreal sia per Chukwueze che per Danjuma, ma è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Alcuni giocatori come Origi, Rebic e Ballo-Touré, che ormai sono fuori dal progetto tecnico milanista, non sono stati convocati per la tournée negli USA e resteranno quindi a Milano.