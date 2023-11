La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Diavolo e guai: Adli è sparito, Giroud due turni"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Diavolo e guai: Adli è sparito, Giroud due turni". Dopo alcune partite, giocate anche bene quando era infortunato Krunic, ora l'ex Bordeaux è tornato a non essere quasi mai impiegato. Ieri è arrivata intanto la decisione del Giudice Sportivo, che ha fermato per due turni il centravanti francese dopo l'espulsione contro il Lecce.