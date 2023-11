La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Giroud è alla firma, Colombo il futuro (e se arriva David...)

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Giroud è alla firma, Colombo il futuro (e se arriva David...)". Il francese verso il rinnovo fino al 2025, l'attaccante del Lille, che costa 40 milioni di euro, è il primo obiettivo per l'estate. Lorenzo Colombo, invece, rientrerà dal prestito dal Monza per restare in rossonero.