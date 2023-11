La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Ibra e Leao, così siamo ritornati"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: “Ibra e Leao, così siamo ritornati”. Lo svedese è pronto a tornare nel club di via Aldo Rossi come consulente, mentre il portoghese ha risposto alla critiche che gli sono arrivate nelle ultime settimane con una prestazione da campione contro il PSG in Champions League.