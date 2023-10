La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Leao con Pulisic, nessuno decisivo come le ali di Pioli"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Leao con Pulisic, nessuno decisivo come le ali di Pioli". La coppia di esterni offensivi del Diavolo, tra assist e gol, è già a quota 11, nessuno in Serie A ha questi numeri. Se i rossoneri stanno volando e sono primi in classifica da soli devono ringraziare anche le loro ali d'attacco.