La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Streghe per Leao"

vedi letture

Nel giorno di Halloween, La Gazzetta dello Sport titola così sul Milan in taglio alto sulla sua prima pagina odierna: "Streghe per Leao". Il portoghese non sta attraversando un periodo semplice, è molto nervoso come testimonia la dura reazione dopo il cambio contro il Napoli. Nella notte subito dopo la gara del Maradona, il giocatore ha comunque avuto un chiarimento con Stefano Pioli, il quale gli ha spiegato la sua scelta.