“Una fame da Leao”: titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Lontano da San Siro, il portoghese ha segnato un solo gol in Serie A nel 2022. Per la rimonta scudetto, al Diavolo servono anche i gol del portoghese in trasferta. Intanto, aumenta la fiducia sul suo rinnovo con il club rossonero.