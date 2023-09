La Gazzetta in prima pagina verso il derby: "Il Milan ci crede, ma Giroud va ko"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, c'è spazio questa mattina anche per i rossoneri in vista del derby di Milano in programma dopo la sosta: "Il Milan ci crede, ma Giroud va ko". Cardinale vuole derby e scudetto, Olivier: "Che dolore alla caviglia, ma ci sarò".