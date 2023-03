La Gazzetta in prima pagina verso Napoli-Milan: "Il grande duello"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per Napoli-Milan di domenica sera: "Il grande duello". Si tratta della prima sfida in 16 giorni tra le due squadre che si affronteranno domenica in campionato e poi nei quarti di finale di Champions League (il 12 e 18 aprile). In campo ci saranno tanti duelli, in primis quello tra Kvaratskhelia e Leao.