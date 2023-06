La Gazzetta in prima pagina: "Via mezzo Milan. Fuori in 13. C'è anche De Ketelaere"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto sulla situazione del mercato in uscita rossonero e nella sua prima pagina, in taglio laterale, titola: "Via mezzo Milan". Poi continua nel sottotitolo: "Fuori in 13. C'è anche De Ketelaere". Da via Aldo Rossi si preparano a salutare tantissimi calciatori che, per una ragione o per un'altra, non hanno reso o non sono più nei progetti di Pioli. Nella lista di questi 13 calciatori ci sarebbe anche Charles De Ketelaere, a detta della rosea.