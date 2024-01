La Gazzetta in prima pagina: "Zirkzee strega il Milan. È nel mirino per l’estate"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Zirkzee strega il Milan. È nel mirino per l’estate". I rossoneri faranno un grande investimento in attacco e il giocatore olandese del Bologna ha impressionato tutti sabato sera durante l'ultimo match di campionato, mettendo in mostra non solo grande tecnica, ma anche grande carattere. La sua situazione contrattuale non è però semplice visto che il suo destino è di fatto in mano al Bayern Monaco che può riacquistarlo per 40 milioni di euro e magari poi decidere di rivenderlo ad una cifra più alta. Il Diavolo farà un tentativo in estate, ma occhio alla concorrenza delle squadre inglesi.

Vista la complessità della situazione, in via Aldo Rossi tengono ovviamente aperte anche altre piste: un altro profilo che piace moltissimo è quello di Benjamin Sesko del Lipsia che ha fisico, cattiveria e fa gol. Attenzione poi anche a Santiago Gimenez del Feyenoord, autore finora di 19 gol in 19 giornate in questa Eredivisie, a Jonathan David del Lille, da tempo nel mirino del Diavolo, e a Viktor Gyökeres, 25enne attaccante dello Sporting Lisbona.