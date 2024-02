La Gazzetta in vista del Rennes: "Cardinale ci sarà"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina presenta la sfida tra Milan e Rennes che domani si disputerà a San Siro alle ore 21, valida per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La rosea questa mattina titola in particolare sulla presenza del numero uno rossonero: "Cardinale ci sarà. Il patron domani in tribuna". Prima il riferimento al fatto che i rossoneri vogliono giocarsela: "Ora l'Europa League è il vero obiettivo".

Il Milan si ritrova verosimilmente tagliato fuori dalla corsa scudetto, in cui oramai sembra essere rimasta solo l'Inter, e allo stesso tempo ha un buon vantaggio sul quinto posto. In aggiunta non ci sono più nè Champions nè Coppa Italia: ne consegue che il bersaglio grosso per questa stagione è proprio l'Europa League, che nessuna italiana - da quando si chiama così, 2009 - ha mai vinto. La presenza di Cardinale domani allo stadio è una testimonianza di quanto sia importante per il Diavolo questa competizione.