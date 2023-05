La Gazzetta in vista dello Spezia: "Fuori il vero Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo pomeriggio il Milan è attesto al Picco dallo Spezia per la quartultima gara di campionato, fondamentale, e prima del tentativo di rimonta impossibile contro l'Inter in Champions il prossimo martedì. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Fuori il vero Milan".

Ispirata dalle parole di Stefano Pioli che ieri a Milan Tv ha chiamato a raccolta i suoi ("Ci giochiamo la stagione"), la rosea ha sottolineato come i rossoneri non abbiano più margine d'errore nè in campionato nè tantomeno in Champions League e, nei prossimi tre giorni, si giocheranno tutto. Il momento non è dei migliori e le assenze si sono moltiplicate rispetto a settimana scorsa con anche Krunic e Messias indisponibili per questo pomeriggio.