La Gazzetta: "Insulti a Maignan. C'è il primo colpevole"

vedi letture

Le prime indagini su quanto accaduto a Udine sabato sera, con Maignan vittima di insulti razzisti, hanno già portato i primi frutti. L'Udinese stessa ha riportato come sarebbe stato individuato e bandito a vita dallo stadio un primo tifoso bianconero. La Gazzetta dello Sport oggi titola così in merito alla questione: "Insualti a Maignan. C'è il primo colpevole. Udinese: mai più qui".

Grazie al lavoro delle autorità è stato identificato un uomo di 46 anni, che abita in Provincia di Udine, che in un video da lui stesso inviato agli amici - vantandosi - avrebbe urlato per dodici volte l'epiteto "n...ro di me..da" all'indirizzo di Maignan, dopo il gol di Lazar Samrdzic. L'uomo è stato identificato e daspato per 5 anni anche se il club friulano ha rincarato la dose, aggiungendo in un comunicato che il sedicente tifoso non potrà mai più metter piede dentro lo stadio.