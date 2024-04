La Gazzetta mette a confronto Leao e Dybala: "10x10". Il parere degli esperti

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, in vista della sfida di Europa League tra Milan e Roma di cui si giocherà l'andata giovedì a San Siro, ha voluto mettere a confronto i due numeri 10 della sfida: Rafael Leao e Paulo Dybala. Il titolo della rosea recita: "10x10". E nel sottotitolo viene spiegato il 'giochino' della rosea: "Abbiamo chiesto a 10 grandi numeri 10 (di numero o di fatto) di scegliere tra i fantasisti di Milan e Roma. Chi ha vinto? Dybala in volata". Dunque sono stati interrogati dei grandi del passato che hanno espresso la propria preferenza: o Rafael Leao o Paulo Dybala. Riportati di seguito coloro i quali hanno parteggiato per il rossonero.

Il pensiero di Giancarlo Antognoni viene riassunto così: "Al mondo un uomo e basta come Leao: è Mbappè". Positivo anche il giudizio di Gianfranco Zola che ammette: "Il portoghese è devastante se è in giornata". Juan Sebastian Veron invece commenta: "Leao imprevedibile, ora la squadra supporta Rafa". Positivo anche il giudizio di Federico Bernardeschi che esalta entrambi: "Pulo genio e background, ma Leao spacca". Grande attestato per Leao da parte di Tomas Brolin il cui commento è riportato così dalla rosea: "Leao strappa, dribbla e inventa. Ha pochi rivali".