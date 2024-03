La Gazzetta: "Milan, è vietato sbagliare. L'Europa vale una stagione"

E in tutto questo marasma, oggi alle 18.45 il Milan gioca. E gioca una partita importante. I rossoneri affronteranno lo Slavia all'Eden Arena di Praga per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, una competizione su cui i rossoneri, sfumate le possibilità di scudetto ed eliminati da Champions e Coppa Italia, puntano moltissimo, anche perchè la posizione in campionato fa rimanere relativamente tranquilla la formazione di Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così sulla partita: "Milan, è vietato sbagliare". Poi aggiunge: "Il Diavolo in campo con i big. L'Europa vale una stagione".

Non solo una stagione ma anche può valere il futuro di Stefano Pioli che nelle prossime settimane, a partire dalla partita di oggi, dovrà gestire le voci extra-campo. Il tecnico rossonero si affida ai titolarissimi, in attacco soprattutto con il tridente +1: Pulisic, Leao e Giroud più Loftus-Cheek. Una novità potrebbe esserci a centrocampo con Reijnders che potrebbe accomodarsi in panchina per rifiatare, facendo così spazio a Yunus Musah. Per il resto Pioli si affida ai fedelissimi con la seconda gara consecutiva da titolare di Fikayo Tomori.