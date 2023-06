La Gazzetta non fa sconti: "Milan, fuori tutti. Anche Adli e De Ketelaere in uscita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina affronta il tema cessioni con il Milan che dovrà liberarsi di diversi calciatori tra esuberi e prove poco convincenti. La rosea titola: "Fuori tutti". E poi aggiunge: "Pioli vuole un Milan senza esuberi; anche Adli e De Ketelaere in uscita".

Secondo quanto riportato sono almeno 13 i giocatori in uscita da Milanello tra scadenze di contratto, riscatti mancati e prestiti tornati alla base che non troveranno spazio. Tra di loro ci sarebbero anche Yacine Adli, che ha trovato ben poco spazio in questa stagione, e Charles De Ketelaere che invece di spazio ne ha trovato ma non ha mai saputo sfruttarlo. Per il belga servono almeno 28 milioni per non fare minusvalenza.