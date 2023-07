La Gazzetta: "Non solo Ballo-Tourè, il Bologna pensa pure a Messias"

MilanNews.it

Il Bologna bussa alla porta del Milan due volte, la Gazzetta dello Sport infatti titola così questa mattina: "Non solo Ballo-Tourè, il Bologna pensa pure a Messias". Se ieri il primo colpo alla porta di via Aldo Rossi era arrivato per Fodè Ballo-Tourè, con Thiago Motta che a inizio ritiro deciderà se dare il proprio assenso a un'operazione in prestito, il secondo arriva oggi per Junior Messias a cui la squadra rossoblu sarebbe interessata per compensare la probabile partenza di Riccardo Orsolini.

Il Milan chiede 10 milioni anche se è difficile che i felsinei possano accettare una cifra del genere, almeno non prima di aver venduto qualcuno.