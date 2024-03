La Gazzetta pensa allo Slavia: "Leao-Giroud la coppia d'attacco"

Non sembra, viste le questioni delle ultime ore inerenti al Milan, ma domani pomeriggio i rossoneri saranno a Praga e sfideranno lo Slavia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il Diavolo oggi sarà in campo a Milanello per la rifinitura attorno alle 11.30 e poi dopo pranzo partirà alla volta della Repubblica Ceca dove Pioli e Tomori prenderanno la parola in conferenza stampa. Sicuramente un clima non facile ma la squadra dovrà essere brava a isolarsi e pensare solamente ai 90 minuti di battaglia che li aspetta contro uno Slavia che all'andata è apparso arrembante e che lo sarà ancora di più per recuperare i due gol di svantaggio.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, all'interno di tutte le vicende giudiziarie, riesce a ritagliare un piccolo spazio per la partita e a titolare così: "Domani il ritorno con lo Slavia Praga. Leao-Giroud la coppia d'attacco". Stefano Pioli non farà sconti e schiererà la miglior formazione possibile, con Leao e Giroud che saranno riferimenti offensivi: il portoghese torna in campo dopo aver scontato la squalifica contro l'Empoli. Ma lì davanti ci saranno anche Pulisic e Loftus-Cheek, altre due pedine cruciali per il Milan in questa fase. Ci si aspetta anche la titolarità per Fikayo Tomori.